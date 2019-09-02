أمير الكويت يتسلم رسالة من نظيره القطري تتضمن "مستجدات المنطقة"

الكويت/ الخليج 365-
تسلم أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، رسالة خطية من مبعوث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت "آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة".
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، استقبل الصباح، اليوم جاسم بن حمد بن خلیفة آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر، حيث سلمه رسالة خطية من الأمير تميم.
وتتعلق الرسالة بـ"العلاقات الأخویة الراسخة وسبل تعزیزھا وتنمیتھا في شتى المجالات والقضایا ذات الاھتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة"، وفق المصدر ذاته.
وحضر اللقاء رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الذي سبق أن سلم أمير قطر، رسالة من نظيره الكويتي في 29 أغسطس/آب الماضي.
وغادر أمير الكويت الذي يقود محاولات لإتمام مصالحة خليجية بين قطر وعدة دول بالخليج بينها السعودية إلى الولايات المتحدة في زيارة خاصة لم تحدد طبيعتها، يعقبها لقاء مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.
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