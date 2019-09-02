إسرائيل لليونفيل: لن نقبل مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لحزب الله

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قالت إسرائيل إنها أبلغت قائد قوات "اليونفيل"، الأممية، إنها "لن تقبل مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لحزب الله".

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365، الإثنين:" اجتمع رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي، أمس (الأحد) مع قائد قوات اليونيفيل الدولية الجنرال ستيفانو ديل كول للمرة الأولى منذ تسلمه مهام منصبه".

وأضاف:" تم التخطيط للقاء بشكل مسبق، بهدف التعارف المتبادل والمهني بين القادة، وخاصة فيما يتعلق بمهمة القوات الدولية في جنوب لبنان والتجديد لولايتها، بالإضافة الى التوتر السائد بين لبنان وإسرائيل".

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ونقل عن كوخافي قوله خلال اللقاء:" يبقى الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية لسيناريوهات متنوعة، لن نقبل أي مساس بمواطنينا وبجنودنا ولن نقبل مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لحزب الله على الأراضي اللبنانية".

وأضاف كوخافي:" يجب على لبنان واليونيفيل العمل لوقف مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لإيران وحزب الله في لبنان وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701بشكل دقيق، الوضع القائم اليوم لا يمكن التسامح معه".

وكانت الحدود الإسرائيلية-اللبنانية قد شهدت أمس توترا وتبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وقوات منظمة حزب الله اللبنانية.

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