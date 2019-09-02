العراق.. ديوان الوقف السني يعتزم مقأضاة قناة أمريكية

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن ديوان الوقف السني في العراق، الإثنين، أنه يعتزم مقاضاة قناة "الحرة عراق" الأمريكية؛ على خلفية بث القناة تحقيقا متلفزا عده الوقف "مسيئا للمؤسسات الدينية" في البلاد.

والسبت، بثت قناة "الحرة عراق"، ضمن برنامج "الحرة تتحرى"، تحقيقا عن الفساد في المؤسسات الدينية في العراق، حمل عنوان "أقانيم الفساد المقدس في العراق". وأثار بث التحقيق جدلا وردود أفعال عراقية غاضبة من رجال دين وسياسيين وناشطين.

وفي إطار تواصل ردود الفعل تلك، عبر ديوان الوقف السني بالعراق، في بيان نشره اليوم، عن أسفه لمحتوى التحقيق التلفزيوني الذي بثته قناة "الحرة عراق" الممولة من الإدارة الأمريكية.

وقال، في بيانه الذي حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، إن التحقيق تضمن "إساءات تجاوزت القصد وتحريفا للحقائق وتزييفا للوقائع بسيناريو مفضوح يُراد من ورائه التوظيف السياسي وسوء القصد على أي حال بما ينال من المؤسسة الدينية والوطنية ورموزها في العراق، بكلام باطل على وجه باطل فيه كثير من الظلم والإجحاف".

وأضاف أن التحقيق "افتقر إلى المصداقية والعدل والإنصاف"، نافيا "كل ما جاء فيه حول بعض الأمور الإدارية في مؤسسة الوقف السني وإدارتها".

ودعا ديوان الوقف السني قناة "الحرة عراق" إلى أن "تكون حرة؛ لأننا ندرك جيدا أن الأموال الهائلة التي تُغدق عليها ليست لوجه الله تعالى، ولم تكن لوجه العراق، وإنما للتبشير بمشروع أمريكي يستهدف بلدنا تاريخا ودينا وحضارة".

Advertisements

واختتم بيانه، قائلا: "نحن على قناعة أن ما عُرض في هذه القناة من أكاذيب وتزوير للحقائق هو جزء من مشروع أمريكي صهيوني يراد من خلاله الاساءة إلى المؤسسة الإسلامية؛ لذا فإن ديوان الوقف السني يحتفظ بحقه القانوني بمقاضاة قناة الحرة عراق ومن يقف خلف البرنامج قانونيا".

ولم يوضح ديوان الوقف السني الإجراءات التي سيتخذها لمقاضاة قناة "الحرة عراق"، وهل أمام القضاء العراقي أم القضاء الأمريكي؟.

كانت سفارة واشنطن في بغداد علقت على الغضب الذي أثاره تحقيق قناة "الحرة عراق" في الأوساط العراقية، مؤكدة أن "وزارة الخارجية الأمريكية لا تملك سلطة رقابية على محتوى القناة التي تتناول بشفافية وحيادية القضايا الهامة في المنطقة والسياسات الأمريكية، مع الحرص على عرض كافة وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم المتابعين".

وأضافت السفارة، عبر بيان الأحد، أن "وزارة الخارجية والسفارات الأمريكية حول العالم لا تملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في قناة الحرة عراق".

وأشارت إلى أن "للحكومة العراقية حق الرد ومساءلة قناة الحرة عراق على أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية أو تتعارض مع السياسات الأمريكية".

وتعد واشنطن نفسها حليفا استراتيجيا لبغداد خاصة بعد الغزو الذي قادته عام 2003 وأطاحت عبره بنظام الرئيس الراحل صدام حسين.

كانت قناة "الحرة عراق" بدأت البث في سبتمبر/أيلول 2004 لتكون قناة مختصة بتغطية أخبار الشأن العراقي، وهي إحدى عائلة شبكة "الشرق الأوسط للإرسال" (MBN) التي تضم أيضا قناة "الحرة" وراديو "سوا"، وكلها ممولة من الإدارة الأمريكية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.