غريفيث يدعو للانخراط العاجل في العملية السياسية لإنهاء حرب اليمن

اليمن/الخليج 365



حث المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الاثنين، الأطراف المتصارعة على عودة الانخراط في العملية السياسية لإنهاء الحرب والمأساة الإنسانية.



جاء ذلك في تغريدة نشرها غريفيث عبر الحساب الرسمي لمكتبه في موقع تويتر.



وأوضح المبعوث الأممي أنه عقد لقاء مثمرا مع وزيرة الخارجية السويدية (مارجوت فالستروم) دون ذكر مكان انعقاد اللقاء.



وعبر غريفيث عن شكره للسويد على دعمها المستمر للسلام في اليمن.



وشدد على ضرورة عودة الأطراف إلى الانخراط بشكل عاجل في العملية السياسية لإنهاء الحرب ووضع حد للمعاناة الإنسانية في ‎اليمن.



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واختتم قائلا"لا وقت نضيعه".



وفي 13 ديسمبر2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.



ويواجه تطبيق الاتفاق عراقيل بسبب تباين بين الموقّعين عليه في تفسير عدد من بنوده.



وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

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