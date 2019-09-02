الجيش التركي يحيد 5 إرهابيين شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

حيد الجيش التركي 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية في غارات جوية شمالي العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان الإثنين، شن غارات على مواقع المنظمة في منطقة هاكورك شمالي العراق.

ولفتت إلى أن العملية الجوية التي جرى تنفيذها بتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي، أسفرت عن تحييد 5 إرهابيين.

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ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.



يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.



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