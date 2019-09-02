مقتل مسؤول أمني و3 مسلحين غربي تونس

القصرين/ عادل الثابتي/ الخليج 365

قتل رئيس مركز للحرس الوطني بمنطقة حيدرة من محافظة القصرين (غرب)، الإثنين، كما قتل 3 مسلحين خلال عملية تبادل إطلاق نار.

وقال مصدر أمني فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح مقتضب للأناضول إن العملية تمت في "تبادل لإطلاق النار بين مجموعة إرهابية ووحدات من الحرس الوطني في منطقة جبلية من معتمدية حيدرة من محافظة القصرين".

وفي وقت لاحق، أعلنت الداخلية التونسية في بيان أن عملية استباقية لتعقب الجماعات الإرهابية على الحدود الغربية أسفرت عن القضاء على 3 إرهابيين واستشهاد رئيس مركز للحرس الوطني.



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وأضافت أن "العملية اسفرت عن قتل 3 إرهابيين واستشهاد رئيس مركز الأمن العمومي للحرس الوطني بحيدرة الوكيل أول "نجيب الله الشارني" أثناء المواجهات".



وأشارت إلى أن عمليات التمشيط لا تزال متواصلة.



وتتزامن هذه العملية مع انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية اليوم الإثنين.



ومنذ مايو 2011 تشهد تونس عمليات إرهابية تنسب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وداعش أدت إلى مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين والمدنيين، خاصة من السياح الأجانب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.