بمناسبة #اليوم_الوطني.. تعميم للبنوك عن “الإجازة الرسمية”

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صحيفة الخليج الالكترونية
أرسلت مؤسسة النقد العربي السعودي، تعميماً للبنوك، بشأن اعتماد يوم الاثنين الموافق لتاريخ 24 المحرم الجاري 1441، 23 سبتمبر 2019، إجازة رسمية، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.
وقالت مصادر إن المؤسسة وجّهت البنوك بفتح عددٍ من الفروع في المطارات والمنافذ، والإعلان عن أسماء الفروع العاملة خلال الإجازة.
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