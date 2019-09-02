اخبار الخليج

#حساب_المواطن يوضح شرط التسجيل كمستقل والمستندات المطلوبة

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح برنامج حساب المواطن أنه يمكن لأي فرد “ذكر أو أنثى” التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالاً مفاده: “كيف أستفيد من حساب المواطن وما هي الشروط؟”.

مستندات إثبات الاستقلالية

ورد حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “حياك الله، يمكن لأي فرد “ذكر أو أنثى” التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك”.

Advertisements

نتائج الأهلية

يذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن في وقت سابق صدور نتائج الأهلية للدورة 22 لشهر سبتمبر 2019، حيث يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ23 لاستحقاق شهر أكتوبر المقبل.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #حساب_المواطن يوضح شرط التسجيل كمستقل والمستندات المطلوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا