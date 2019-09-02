محافظ المهد يفتتح مدارس الطفولة المبكر

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – محياالمطيري : افتتح محافظ مهدالذهب مبارك المورقي احد النماذج لمدارس الطفوله المبكره بمحافظة المهد بحضور مدير التعليم الاستاذ محمد علي القحطاني .

وقد اعرب المحافظ عن تهنئته ومباركته على هذه الخطوه الرائده في مجال التعليم العام منوهاً بالمشروع والبرامج التي تهدف الى تطوير المسيره التعليميه وذلك ناتج عن الاهتمام والمتابعه المباشره من القياده، حيث إن التعليم متى ماكان متطوراً وفي اوج مستوياته ينتج عنه جيل ناضج يخدم مجتمعه ووطنه.

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