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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضحت وزارة الخدمة المدنية، الأحد، أنه لا يمكن التقديم على إجازة اضطرارية في نفس الوقت الذي يتمتع فيه الموظف بإجازة عادية.
وقالت في رد على استفسار أحد المغردين عبر حسابها في “تويتر”: “إنه يمكن أخذ إجازة عادية لمدة يوم أو يومين، وذلك لمدة عشرة أيام خلال السنة”.
وكان مغرد قد تساءل عن مدى إمكانية التقديم على إجازة اضطرارية لمدة يومين دون نفاذ الإجازة العادية، أو تقديم يومين اعتيادية، ليأتي رد الخدمة بالمدنية بعدم إمكانية ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر #الخدمة_المدنية: لايمكن للموظف الحصول على إجازة اضطرارية ولديه رصيد اعتيادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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