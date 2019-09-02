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إلى جانب العقم.. سببان آخران يمنعان الإنجاب

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

صورة أرشيفبة

إلى جانب العقم.. سببان آخران يمنعان الإنجاب

كتب

الخليج 365 ـ متابعات

قالت الدكتورة بياته كفادبيك إن الإنجاب قد يكون لأسباب مرضية غير العقم، مثل قصور الغدة الدرقية ومتلازمة تكيس المبايض.

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وأوضحت المتخصصة في الغدد الصماء الألمانية أن من السهل تشخيص قصور الغدة الدرقية وعلاجها بالأقراص المحتوية على هرمونات الغدة الدرقية، مشيرة إلى أن العلاج يرفع احتمال الحمل ونجاحه.

أما متلازمة تكيس المبايض فيصعب تشخيصها وعلاجها، لذلك يجب استشارة الطبيب فور ملاحظة أعراضها، التي تتمثل في عدم انتظام الدورة الشهرية، وزيادة نمو الشعر في الوجه، والصدر، والظهر والساقين.

وتعالج المتلازمة بالأدوية، التي تحفز عملية التبويض لرفع فرص الحمل، علماً أن العلاج يستغرق عدة أشهر.  

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