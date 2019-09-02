حظر التدخين في 7 شواطئ

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
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الخليج 365 - متابعات
حظرت جزيرة مايوركا الإسبانية التدخين في ثلاثة شواطئ أخرى فيما تعلن حربا على أعقاب السجائر.
وبعدما جرى إعلان شواطئ "كالا استانسيا" القريب من بالما و"كالا انجيلا " في موناكور و"سانت خوان" في الكوديا مناطق يحظر فيها التدخين في يوليو، حذت شواطئ "كالا ديا" و"كولونيا دي سانت بيري" و"كالا ميور" حذوها.
وفي جزيرة مينوركا المجاورة، انضمت الشواطئ ذات الرمال البيضاء في بينيسافولير إلى مبادرة "الشواطئ الخالية من التدخين شواطئ صحية"، بحسب الحكومة المحلية.
وذكرت صحيفة "مايوركا تسايتونج" الناطقة بالألمانية أن الخطوات تعني أنه سوف يطلب من المدخنين عدم التدخين في الشواطئ السبعة الواقعة في منطقة جزر البليار.
ولا يرمي المشروع الذي دعت إليه وزارة الصحة المحلية إلى تحسين صحة مرتادي الشواطئ فحسب ولكن إلى حماية البيئة أيضا.
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