«صحة دبي» تطلق مبادرتين للمرضى المعسرين قريباً

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دبي - بواسطة محمد فارس كشفت هيئة الصحة بدبي عن خطة لإطلاق مبادرتين جديدتين تستهدف المرضى المعسرين، الأولى: «سرير العناية المركزة»، ومتوقع إطلاقه خلال العام الجاري، ومبادرة «حفظ دم الحبل السري المستخدم في العلاج بالخلايا الجذعية لأمراض الدم».
وتفصيلاً، قال سالم بن لاحج، مدير صندوق الصحة في هيئة الصحة بدبي، أعددنا دراسة شاملة لإطلاق مبادرة تشمل مرضى العناية المركزة المعسرين، أطلقنا عليها اسم مبادرة «سرير العناية المركزة» ومن المتوقع إطلاقها خلال العام الجاري، ونستهدف في المرحلة الأولى 10 مرضى شهرياً، وتتمثل في توفير نفقات سرير العناية المركزة للمرضى المعسرين غير القادرين، والتي تصل إلى 5000 درهم يومياً، والمبادرة الثانية تستهدف الأمهات الحوامل اللواتي لديهن تاريخ مرضي في العائلة ومعسرات، بالتكفل بقيمة حفظ دم الحبل السري المستخدم
في العلاج بالخلايا الجذعية لأمراض الدم، ولاسيما الأمراض الوراثية منها، وتخزينه في (مركز دبي لأبحاث دم الحبل السري) التابع للهيئة، وحالياً الفكرة قيد الدراسة والموافقات، ولم يتم تحديد موعد إطلاقه.
وأكد أن عدد المبادرات التي أطلقت من خلال صندوق الصحة تجاوز 7 مبادرات، بعضها دائمة وأخرى موسمية، ووصل عدد المستفيدين من مبادرة أنقذ قلباً إلى 45 حالة، وقيمة الباقة 130 ألفاً، ومبادرة أنقذ حياة لمرضى الكلى استفاد منها 15 حالة، وقيمة الباقة 14 ألفاً، وثمة حالات عديدة استفادت من بطاقة زايد التأمينية، والبرنامج العام «مساعدة» استفادت منه 455 حالة من مختلف الجنسيات.
وأوضح أن الهيئة تعمل دائماً على ترجمة المفاهيم الإنسانية في إجراءات عملية ملموسة، تخفف من خلالها وطأة المرض والأعباء الاقتصادية المصاحبة والواقعة على عاتق المريض وذويه، وذلك من خلال استحداث باقات متنوعة لدعم المرضى المعسرين.
وقال: وفقاً للإحصاءات الرسمية للأعوام الثلاثة الماضية، فقد بلغت قيمة المساعدات الإنسانية والمبادرات المجتمعية التي قامت بها الهيئة قرابة 285 مليون درهم، وقد استفاد من هذا الإجمالي 66022 شخصاً، وقد جاء ذلك من خلال برنامج (مساعدة) الذي تجاوزت قيمة المساعدات المالية فيه ال 16 مليون درهم، وبرنامج (علاج الخير - مبادرة العيون) بقيمة قاربت مليون ونصف المليون درهم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة نور دبي، وبالنسبة لبرنامج (علاج الخير - الأمراض النفسية)، فقد بلغت قيمة المساعدات فيه 47 ألف درهم، إلى جانب ما يقرب من 3 ملايين و400 ألف درهم في برنامج (علاج الخير - مبادرة أنقذ قلباً)، ومليون درهم للعيادات التطوعية، وبرنامج (علاج الخير - الدواء) هو صاحب النصيب الأكبر من المساعدات وتبلغ قيمة المصروف من خلاله للمرضى المعسرين حوالي 228 مليون درهم، وهنا تجدر الإشارة إلى التوسع الملحوظ في نطاق برامج الدواء، وعددها 49 برنامجاً رئيسياً، حيث وصل عدد المستفيدين من البرامج خلال السنوات من 2016 إلى 2018، حوالي 3950 مريضاً.
أكد بن لاحج، أن جهود الهيئة لا تقف عند حد علاج المرضى المعسرين، حيث تقوم بمجموعة من الأعمال المهمة التي تصب في صالح المرضى المعسرين أيضاً، في مقدمتها عقد الشراكات مع الهيئات والدوائر والمؤسسات في مجال الأنشطة المجتمعية، ومع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأهلية، وإعداد دراسات متعلقة بخدمة المجتمع، وتقييم الشراكات المجتمعية، وتفعيل الأنشطة الخيرية والتطوعية، والرياضية والثقافية والدينية، والإسهام في المبادرات الإنسانية.
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بهاماس وفلوريدا في عين العاصفة.. الإعصار دوريان يزحف نحو الأراضي الأمريكية
الأراضي الأمريكية في عين العاصفة دوريان. اشتدّت مساء الجمعة قوّة الإعصار دوريان ليُصبح "بالغ الخطورة" مواصلا طريقه نحو باهاماس والساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأميركية. وحض رئيس الوزراء في باهاماس هوبرت مينيس، مواطني الأرخبيل الكائن في المحيط الأطلسي المقيمين في مسار " الاعصار القوي جدا والذي قد يهدد الأرواح" توخي السلامة. وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير ومقره ميامي إن دوريان، المتوقع أن يصل باهاماس الأحد، وفلوريدا في ساعة متأخرة الاثنين أو الثلاثاء "اشتدت قوته ليصبح إعصارا بالغ الخطورة من الفئة الرابعة"، على مقياس من خمس فئات. والإعصار تصحبه رياح تبلغ سرعتها حوالى 220 كلم بالساعة، وفقا للمركز. وقال المركز "من المرجح أن تشتد العاصفة الماطرة وتمتد بشكل يهدد الأرواح، وتصحبها رياح بقوة إعصار، في أجزاء من شمال غرب باهاماس، حيث صدر تحذير من إعصار" وفق المركز. قال رئيس وزراء باهاماس في مؤتمر صحافي إن العاصفة تشكل خطرا على الأرواح. وقال مينيس "الذين يرفضون إخلاء أماكنهم يعرضون أنفسهم لخطر كبير جدا ... لا تعرضوا حياتكم وحياة أحبائكم لخطر يمكن تجنبه. وأضاف "لا تتصرفوا بحماقة وتحاولوا تحدي هذا الإعصار ... عدم الإجلاء قد يكلفكم حياتكم". وفيما لا يزال مسار العاصفة غير مؤكد، لم تصدر بعد أوامر لأهالي سواحل فلوريدا بالإجلاء، لكنهم مع ذلك قاموا بتخزين المواد الغذائية والماء وسلع أخرى، كما تهيئوا لمغادرة منازلهم. وأصدر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إعلان طوارئ لكل مقاطعات الولاية الـ67، داعيًا ملايين السكّان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال إنّها يُمكن أن تتحوّل "حدثًا كبيرًا". تحذيرات من وقوع فياضانات كبيرة ودعوات لتخزين الطعام وأضاف "نتوقع فيضانات كبيرة ... وندعو جميع سكان فلوريدا إلى تخزين طعام وأدوية وماء لمدّة تكفي سبعة أيّام". وقال الحرس الوطني في فلوريدا إنّه وضع نحو ألفين من عناصره في حال تأهّب، كما سيضع ألفين آخرين السبت. قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يقع نادي الغولف المملوك منه مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، إن دوريان "يبدو أنه يمكن أن يصبح وحشا بكل معنى للكلمة" وألغى زيارة إلى بولندا ليتسنى له التركيز على التحضيرات للتصدي للعاصفة. وقال ترامب في تسجيل فيديو "جميع الإشارات تقول إنه سيضرب بقوة كبيرة ". وأضاف "بعض الناس قالوا أكبر أو حتى بحجم أندرو" الإعصار من الفئة الخامسة الذي أودى بحياة 65 شخصا عام 1992. إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا وجورجيا وأعلن ترامب الطوارئ في فلوريدا ما يسمح بتقديم مساعدة فدرالية دعما لجهود الولاية والجهود المحلية. بدورها أعلنت ولاية جورجيا الواقعة في جنوب الشرق والتي قد تكون في مسار العاصفة، حال الطوراىء في 12 مقاطعة. وقال الحاكم براين كيمب إن الإعصار "قادر على إلحاق آثار كارثية بالمواطنين" في كافة أنحاء المنطقة الساحلية الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة. وحذر ترامب من أن جورجيا "تقع أيضا في مسار (الإعصار). جورجيا يمكن أن تتضرر بدرجة كبيرة جدا". وقال خفر السواحل الأميركي إن على السفن التجارية العابرة للمحيط أن تضع خطة لمغادرة المرافئ جنوب فلوريدا. للمزيد على يورونيوز: شاهد: مياه جارفة قوية تقتلع جزءا من طريق معبدة في جزيرة المارتينيك إلقاء القنابل النووية على الأعاصير سيمنع تقدمها...بحسب ترامب شاهد: ظاهرة "الشاهقة المائية" في أمستردام تعليق الدراسة وإيقاف الرحلات الجوية وتأجيل حفل فرقة رولينغ ستونز في ميامي وأعلن عدد من المدارس تعليق الدراسة حتى الثلاثاء على الأقل. وقال مطار أورلاندو الدولي إنه سيوقف الرحلات التجارية الساعة 2,00 صباحا (06,00 ت غ الاثنين) "من باب الاحتياط". وأورلاندو هو المطار الرئيسي لمتنزه ديزني وولد المجاور. ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مجاورة أيضا وقالت إنها ستقوم بنقل منصة إطلاق صاروخ متحركة ضخمة إلى مبنى لجمع العربات، لحمايتها من العاصفة. وتم تأجيل حفل لفرقة رولينغ ستونز في ميامي يوما واحدا، بحسب ما ذكرت الفرقة على تويتر. تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك:
Euronews (Ar)
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مظاهرات لا تهدأ.. غازاتٌ مسيلة للدموع وقنابلُ حارقة تتصدر المشهد في هونغ كونغ
تصاعد وتيرة الاحتجاجات مجدداً في هونغ كونغ ومواجهات بين المتظاهرين ورجال الشرطة استُخدم فيها الغاز المسيل للدموع في مواجهة القنابل الحارقة و قوالب الطوب... في أحدث سلسلة من الاشتباكات التي أوقعت المستعمرة البريطانية السابقة في أتون أسوأ أزمة سياسية منذ عقود. وقد استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع مرة تلو الأخرى، في حين احتمى المحتجون بمظلات واقية من المطر بين مقر جيش التحرير الشعبي الصيني بالمدينة ومقر الحكومة. ورشق أيضا المحتجون أفراد الشرطة بقوالب الطوب وقنابل حارقة. وتزامنت الاشتباكات مع الذكرى الخامسة لقرار الصين الحد من الإصلاحات الديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت لسيطرة بكينعام 1997 بعد 150 عاما من حكم التاج البريطاني. وكان الجيش الصيني قد أجرى الخميس عملية إحلال ومناوبة لقواته المنتشرة في قاعدة في هونغ كونغ في عملية قال إنها اعتيادية. وتحدى آلاف المحتجين الأمطار الغزيرة وخرجوا في مسيرات جابت شوارع وسط المدينة وانضم كثير منهم إلى "مسيرة مسيحية" من منطقة وانتشاي الترفيهية وتجمعوا قرب المجلس التشريعي الذي اقتحمه المتظاهرون في احتجاج سابق. واحتشد آخرون، وضع كثير منهم أقنعة على وجوههم، في منطقة كوزواي باي التجارية في إطار الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أشهر. وقد اكتست تلك المظاهرات طابعا عنيفا نوعا ما حيث استهدف المتظاهرون المطار ومبنى البرلمان ومكتب الاتصال باعتبارها رموز سيادة الصين على المدينة. وأقامت الشرطة حواجز بلاستيكية معبأة بالمياه حول المباني الحكومية الرئيسية ووضعت مدفعي مياه، استُخدِما لفترة وجيزة لمواجهة الاحتجاجات. "كن كالماء و ناضل من اجل الحرية" وقد اعتقلت الشرطة عددا من الناشطين البارزين وثلاثة من أعضاء البرلمان أمس الجمعة بهدف كبح جماح الحركة الاحتجاجية التي بدأت من منطلق الغضب من قانون يسمح بتسليم المشتبه بهم في قضايا جنائية إلى السلطات المركزية في بكين، ثم اتسعت لتطالب بالديمقراطية وسط مخاوف من سعي الصين لتضييق الحريات في هونغ كونغ. لكن الاحتجاجات الأخيرة لم يكن لها أي قائد وكان شعارها "كن كالماء" بمعنى "كن مرنًا". وانتشرت المسيرات وترددت خلالها هتافات "قف مع هونغ كونغ" و"ناضل من أجل الحرية". وقال البعض إن حواجز الطرق أجبرت المحتجين على التفرق في مسيرات أصغر. فرض قانون الطوارئ قد يكون الحل؟ وترفض الصين اتهامها بالتدخل في هونغ كونغ وتقول إن الاحتجاجات شأن داخلي. وكانت قد نددت بالاحتجاجات وحذرت من تضرر الاقتصاد. كما اتهمت بكين قوى أجنبية، وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا، بتأجيج الاحتجاجات وحذرت من مغبة التدخلات الأجنبية. وشهدت الاحتجاجات مرارا اشتباكات بين المحتجين والشرطة التي عادة ما ترد بإطلاق الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية لتفريق الحشود وسط اتهامات باستخدامها القوة المفرطة. ومع استمرار الأزمة بين المحتجين والسلطات وظهور شبح الركود الاقتصادي في هونغ كونغ للمرة الأولى منذ عشر سنوات، زادت التكهنات بأن تفرض حكومة المدينة قانون الطوارئ ما يمنحها مزيدا من الصلاحيات فيما يتعلق بالاعتقالات وفرض الرقابة وحظر التجول. إقرأ أيضاً: الناشط جوشوا وونغ رهن الاعتقال قُبيل مظاهرة جديدة في هونغ كونغ زعيمة هونغ كونغ: ازدياد العنف في الاحتجاجات المناهضة للحكومة بات أكثر خطورة شاهد: سلسلة بشرية بطول 40 كيلومتراً في هونغ كونغ دعماً للديمقراطية
Euronews (Ar)
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بريجيت ماكرون تشكر البرازيليين الذين دعموها بعد تعليقات بولسونارو
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شكرت السيدة الفرنسية الأولى، بريجيت ماكرون ، اليوم، الجمعة، البرازليين الذين دعموها، بعدما وجه لها الرئيس البرازيلي، جائير بولسونارو ، انتقادات وصفها البعض بـ"غير اللائقة" و"المتحيّزة جنسياً". وكان بولسونارو قد علّق على منشور يقارن بين زوجته، ميشيل، الشابة (37 عاماً) وزوجة ماكرون (66) عاماً وكتب "لا تذلوا ماكرون وتقارنوا بين الاثنتيْن"، الأمر الذي رأى فيه كثيرون حول العالم اعتداء بطريقة غير مباشرة على السيدة الفرنسية الأولى. ودفع كلام بولسونارو، الذي دخل في مواجهة كلامية مفتوحة مع ماكرون على خلفية حرائق الأمازون ، البرازيليين إلى إطلاق حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتذروا فيها من السيدة ماكرون. وقالت ماكرون على هامش احتفال افتتاحي لمركز تاريخي في شمال فرنسا "أريد أن أقول كلمتيْن فقط للبرازيليين الذين دعموني. شكراً جزيلاً". وقالت ماكرون ذلك باللغة البرتغالية. وكان بولسونارو قد وصف عقلية الرئيس الفرنسي بـ"العقلية الاستعمارية". جاء ذلك بعد أن اتهم سيد قصر الإليزيه بولسونارو بـ"الكذب" بشأن التزاماته البيئية، وبعد أن انتقد الرئيس الفرنسي سياسات الحكومة البرازيلية البيئية بشكل عام. وقبل انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في بياريتز الأسبوع الفائت، غرّد ماكرون قائلاً "بيتنا يحترق. حرفياً"، قاصداً بذلك الأمازون، ما أثار سخط الرئيس البرازيلي. ماكرون: لا بد وأن نساء البرازيل يشعرن بالخزي من رئيسهن لسخريته من زوجتي وسعى ماكرون خلال القمة إلى وضع الضغط على بولسونارو لحماية الأمازون التي تؤذي خسارتها العالم كله بحسب ما يقوله خبراء بيئيون. و الأزمة بين باريس وبرازيليا لم تنتهِ بعدُ. يذكرُ أخيراً أن بولسونارو كان ألغى موعداً مع وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لو دريان، في تموز/يوليو الفائت، وفضل "قص شعره" عوضاً على ذلك، كما ذكرت مصادر صحافية برازيلية. من هو ابن الرئيس البرازيلي الذي نشر فيديو يُوصف فيه ماكرون بـ"الأحمق"؟
Euronews (Ar)
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علماء أمريكيون يبحثون الدور الخفي للشوكولاتة عندما تمتزج مع الماريخوانا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.