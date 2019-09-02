دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مايكروسوفت ستتيح إعادة تثبيت ويندوز 10 عبر السحابة

© Tech World قدمت بواسطة

نسخة نظام مايكروسوفت الجديدة ستتيح إعادة تثبيت ويندوز 10 عبر الخدمة السحابية على طريقة نظام تشغيل ماك من آبل.

أظهرت النسخة التجريبية “18970 (20H1)” من نظام تشغيل ويندوز 10، أن النظام سيحتوي على ميزة أخرى لأول مرة تسمح للمستخدمين بإعادة تثبيت نظام التشغيل على أجهزتهم عبر الخدمات السحابية، وذلك بعد أن كانت تتيح تثبيت النظام من خلال وجود ملف التثبيت على الجهاز نفسه أو من خلال أدوات التخزين الخارجية مثل الفلاش والأسطوانات.

بالرغم من أن هذه الميزة ستظهر لأول مرة على نظام تشغيل ويندوز، إلا أنها تظهر لسنوات على نظام تشغيل ماك.

وتقول مايكروسوفت أن هذه الإضافة ستقوم بمسح جميع التطبيقات المثبتة على الجهاز سابقًا، وكذلك الحال مع جميع البيانات في اختار المستخدم “حذف كل شيء” عند البدء بتثبيت نظام التشغيل. وبالتأكيد، فإن هذه الميزة ستساعد المستخدمين في الحصول في إعادة تثبيت نسخة مضمونة من ويندوز 10 بكل الأحوال، لتفادي أي مشاكل لملف التثبيت على الجهاز نفسه أو حتى عدم القدرة على إيجاد نسخة على وحدة توصيل خارجية.

كانت مايكروسوفت قد كشفت عن وضع الأجهزة اللوحية (تابلت) في ويندوز 10 لمساعدة المستخدمين أكثر بالاستفادة من مزايا الأجهزة المتحولة.

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ولذلك، فإن النسخة القادمة من ويندوز 10 ستكون مثيرة للاهتمام للكثير من المستخدمين الذي يتطلعون لمزايا سلسة على النظام.

المصدر:

Windows Blog

التدوينة مايكروسوفت ستتيح إعادة تثبيت ويندوز 10 عبر السحابة ظهرت أولاً على عالم التقنية.