مايكس: صناعة البودكاست ليس لها حدود جغرافية!

شهدنا في آخر سنتين صعودًا كبيرًا لقنوات البودكاست العربية، وبالأخص السعودية، حيث خرج البودكاست من دوائر الاستماع الضيقة ليشمل أغلب شرائح المجتمع.

إن كنت قد سمعت للتو عن البودكاست فإن عبد العزيز الهديان انتظر ثمان سنوات حتى يطلق “مايكس” شبكة البودكاست العربية.

بدأت الفكرة في 2010 عندما كان طالبًا في الجامعةِ، لكنها تأجلت كل ذلك الوقت حتى حصلت الفرصة المناسبة كنموذج عمل في 2018، وأصبح صوت البودكاست مسموعًا بكثرة في السعودية وبات السوق أكثر نضوجًا.!

وعن شغف البودكاست أخبرنا “أنا تعلمت لغة كاملة عن طريق البودكاست، كانت نصيحة أحد الأساتذة لي في حينها: اسمعوا بودكاست حتى تقوموا بتطوير لغتكم”، بدأ الهديان في الاستماعِ إلى برنامج آدم كورولا، carolla podcast، وفي 2016 قام بالمشاركة في البرنامج عن طريق الاتصال، استغرقت مدة الاتصال 25 دقيقة. وفي نهاية العام تم ترشيحه كأفضل متصل.!

بعدها قام

Carolla talks to Saudi fans & how big of an influence Saudi comedians were 😂 @adamcarolla @AdamCarollaShow @DawsAngeles @BaldBryan @GinaGrad pic.twitter.com/bLn0iNrju9