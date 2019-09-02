شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اللبنانى: مستوى الردود بشأن تطورات الجنوب جاء مدروسا ومتناسبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل إن مستوى الردود بشأن التطورات التي شهدتها منطقة الجنوب اللبناني أمس جاء مدروسا ومتناسبا

وأوضحت وزارة الخارجية اللبنانية - في بيان لها اليوم الاثنين- أن الوزير باسيل اطمأن من خلال اتصالات دولية مكثفة أجراها على خلفية التطورات التي شهدتها منطقة الجنوب اللبناني أمس، إلى أن حجم الردود "كان مدروسا ومتناسبا" ، مشيرة إلى أن الوزير أبدى ارتياحه إلى "استعادة المعادلة التي تحمي لبنان منذ العام 2006" .

وتابعت الخارجية ، في بيانها ، أن من بين الاتصالات الدولية التي أجراها وزير الخارجية جبران باسيل ، اتصال مع نظيره الألماني هايكو ماس، وأنه سبقتها اتصالات أخرى أجراها باسيل للجم التصعيد في الجنوب اللبناني، وتحذير إسرائيل من مغبة التمادي ومحاولة تغيير "قواعد الاشتباك" وخرق قرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2006).

في سياق متصل ، أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اللبنانية – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن المقصود بأن حجم الردود كان مدروسا ومتناسبا، ما عبر عنه المسؤولون الدوليون لوزير الخارجية جبران باسيل خلال الاتصالات التي أجراها معهم، من ارتياح لعدم بلوغ الأمور مستوى كبيرا من التدهور والتصعيد، وأن الأوضاع مضبوطة وتحت السيطرة، وعدم وقوع ردود وردود أفعال مضادة مبالغ في قوتها خلال أحداث الأمس.

كان حزب الله قد نفذ بالأمس عملية عسكرية أسفرت عن تدمير مدرعة إسرائيلية عند طريق مستوطنة "أفيفيم" الإسرائيلية الحدودية، وذلك ردا على الاعتداء الذي نفذته إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية باستخدام طائرتين من دون طيار قبل نحو أسبوع، إلى جانب مقتل اثنين من عناصر الحزب في سوريا جراء غارة جوية إسرائيلية.

ورد الجيش الإسرائيلي بشن هجوم مضاد ومكثف بالمدفعية على بلدات في الجنوب اللبناني، على نحو أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة في عدد من المناطق الزراعية في نطاق قرى مدينة بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبي البلاد.