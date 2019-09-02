الان تتابع إعصار دوريان يبلغ الفئة الخامسة ويهدد بكوارث والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

اشتد الإعصار دوريان ليبلغ الفئة الخامسة، وفق ما أعلن مركز الأعاصير الوطني الأميركي، مشيرا إلى أن عاصفة “كارثية” على وشك أن تضرب جزر أباكو في باهاماس.

وكتب المركز الذي مقره في ميامي على تويتر “تحول دوريان إلى إعصار من الفئة الخامسة مع رياح” سرعتها نحو 260 كلم في الساعة.

وأضاف أن “جدار عين هذا الإعصار الكارثي يقترب من ضرب جزر أباكو مع رياح مدمرة”.

والجدار المحيط بعين الإعصار يحتوي على الرياح السطحية الأكثر قوة.

وأكد مدير مركز الأعاصير الوطني الأميركي كين جراهام على فيسبوك أن “الوضع شديد الخطورة بالنسبة لباهاماس”.

وأوضح أن الإعصار “دوريان قوي جدا وخطير جدا”. ولأنه بصدد التباطؤ “سنتحدث عن هذا الإعصار طوال الأسبوع”، داعيا السكان في الباهاماس إلى الالتزام بتوجيهات السلامة الخاصة بالسلطات المحلية.

ويمكن أن يهدد الإعصار كذلك لاحقا شاطئ ولاية فلوريدا.

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وقد يهدد الإعصار ولايات جورجيا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا أيضا، بالإضافة إلى فلوريدا.

وعكس التوقعات السابقة، قال خبراء الارصاد الجوية إن نظام الضغط العالي المتكون فوق المحيط الأطلسي قد يدفع “دوريان” إلى الشمال قليلا، متجاوزا فلوريدا.

ومن المتوقع أن يتسبب دوريان في هطول أمطار غزيرة في جزر البهاماس في نهاية هذا الأسبوع وحتى منتصف الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكره مركز الأعاصير الوطني.

وقد تبلغ مناسيب المياه في جزر البهاماس الشمالية الغربية بين 10 إلى 15 بوصة، وما يصل إلى 25 بوصة في المناطق المعزولة.

وحذر مركز الأعاصير من فيضانات مهددة للحياة جراء هطول الامطار الغزيرة.

وصباح السبت حذر مركز الأعاصير الوطني من أن مخاطر الرياح القوية والعواصف ستزداد على طول ساحل جورجيا وساوث كارولينا ونورث كارولينا خلال منتصف الأسبوع المقبل.

بدورها أعلنت ولاية جورجيا الواقعة في جنوب الشرق والتي قد تكون في مسار العاصفة، حال الطوارىء في 12 مقاطعة.

وقال الحاكم براين كيمب إن الإعصار “قادر على إلحاق آثار كارثي”.