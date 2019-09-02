ميزات خفية في متصفح كروم لا يعلمها الكثيرون

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

يعتبر متصفح غوغل كروم الأكثر شعبية بين المستخدمين لمزاياه العديدة مثل سرعة الأداء وحماية الخصوصية، لكن للمتصفح ميزات خفية ربما لا يعرفها الكثيرون وقد يساعد استخدامها بفعالية في توفير الوقت، وتعزيز الإنتاجية.



نستعرض فيما 5 ميزات خفية في متصفح غوغل كروم لا يعلمها الكثيرون، حسب موقع البوابة العربية للأخبار العربية، الأحد:

1- البحث مباشرة داخل المواقع:

تتيح ميزة Omnibox في متصفح غوغل كروم البحث داخل العديد من المواقع دون الانتقال إليها فعلياً، طالما أنها موجودة في قائمة محركاتك للبحث. وتتضح أهمية هذه الميزة عند الرغبة في الانتقال مباشرةً إلى مقال على ويكيبيديا دون زيارة محرك بحث غوغل أو صفحة ويكيبيديا الأولى.

2- النقر بزر الفأرة الأيمن للبحث في غوغل مباشرة:

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إذا كنت تستخدم صفحة ويب، وشاهدت كلمة أو عبارة ترغب في معرفة المزيد عنها، يمكنك تحديدها ، ثم النقر بزر الفأرة الأيمن، وحدد خيار "البحث في غوغل عن الكلمة"، فيفتح المتصفح علامة تبويب جديدة وسيظهر بحث غوغل عن الكلمة.

3- تثبيت علامات التبويب المفتوحة:

إذا كان عملك على متصفح كروم يتطلب فتح العديد من علامات التبويب مرة واحدة، فيمكن تثبيتها على المتصفح بالنقر بزر الفأرة الأيمن عليها، ثم ضغط خيار تثبيت علامة التبويب Pin tab، لدفع علامة التبويب إلى اليسار، وتحويلها إلى رمز صغير لتوفير مساحة لعلامات التبويب الأخرى.

4- سهولة إدارة كلمات المرور:

عند إنشاء حساب جديد على موقع أو خدمة باستخدام حسابك على غوغل، فإن كروم يمكنه اقتراح كلمات مرور يصعب فك شفرتها، لتأمين حسابك الجديد.

5- الملء التلقائي لتسهيل التسوق:

عند التسوق عبر الإنترنت، يمكن لمتصفح كروم أن يساعدك عبر "اعدادات" ثم خيار "الملء التلقائي"، لإظهار إدخالات منفصلة لطرق الدفع والعناوين، ما يمكن من تخزين العديد من بطاقات الائتمان وعناوين الشحن.

وعندما يحدد كروم نموذجاً للشراء، ستظهر البيانات المحفوظهة تلقائياً في قائمة منسدلة، ولكن يجب إدخال رقم CVC الخاص بالبطاقة الائتمانية كل مرة.