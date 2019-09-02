لهذا السبب.. اسم "داعش" يثير أزمة في ستاربكس

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أثارت حادثة تعرَّض لها 3 رجال في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب خطأ غير مقصود من عامل في متجر تابع لسلسلة القهوة "ستاربكس".



ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإنَّ القصَّة بدأت عندما اتجه 3 رجال إلى المتجر وطلبوا 3 أكواب من القهوة الساخنة، وبطريقة "ستاربكس" المعروفة عالمياً طلب الموظف اسم واحد منهم فأجابه بـ"عزيز".

وعندما كانت المشروبات جاهزة فوجئ الزبائن بأنَّ الاسم الموجود على الأكواب كان "ISIS" وهو اختصار في اللغة الإنجليزية يشير لتنظيم "داعش" الإرهابي.

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وقال عزيز للصحيفة: "شعرت بالصدمة والغضب.. شعرت بأنه تمييز"، وعندما وصلت القصة إلى مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت انتشاراً واسعاً وأثارت حالة من الغضب بين رواد المواقع.

وبررت شركة "ستاربكس" ما جرى بأنه محاولة تهجئة خاطئة من الموظف، نافية أن يكون الموقف يشير إلى أي حالة من التمييز أو العنصرية.

وقال ريجي بورخيس، المتحدث باسم "ستاربكس" في بيان: "بعد التحقيق لا نعتقد أن هذه حالة تمييز أو عنصرية، ونعتذر عن هذا الخطأ المؤسف".

وهذه ليست المرة الأولى التي يُتَهم فيها عمال "ستاربكس" بالعنصرية، فقد أثارت حادثة سابقة ألقي القبض فيها على رجلين من ذوي البشرة السمراء بأحد الفروع في فيلادلفيا مظاهرات كبيرة أدت إلى إغلاق 8 آلاف من فروع الشركة لتدريب نحو 175 ألف شخص على سبل منع حوادث التمييز العنصري.