أول تعليق من "أنصار الله" على هجمات "حزب الله" ضد إسرائيل

وقال الناطق باسم "أنصار الله" محمد عبد السلام، في تغريدة نشرها عبر حسابه على

رد حزب الله عملٌ بطولي يكرس بقوة النار حق لبنان شعبا وجيشا ومقاومة في مواجهة العربدة الإسرائيلية، ويعزز من مصداقية راكمتها المقاومة الإسلامية على مدى تأريخها المشرف،كما يمثل الرد صفعةً لأنظمة خانت الأمة وصارت متصهينة أكثر من الصهيونية. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) September 1, 2019

© AFP 2019 / LOUAI BESHARA

تويتر: "رد حزب الله عمل بطولي".وتابع: "رد حزب الله يكرس بقوة النار، حق لبنان شعبا وجيشا ومقاومة في مواجهة العربدة الإسرائيلية".

ومضى: "رد حزب الله يعزز من مصداقية راكمتها المقاومة الإسرائيلة على مدى تاريخها المشرف".

واستطرد "ويمثل هذا الرد، صفعة لأنظمة خانت الأمة وصارت متصهينة أكثر من الصهيونية".

وكان "حزب الله" قد أعلن عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان.

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وذكر "حزب الله" في بيانه أن العملية أسفرت عن "قتل وجرح من" في داخل الآلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عدة صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان وأصابت بعض الأهداف وإن القوات الإسرائيلية تقوم بالرد.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن عددا من القذائف المضادة للدروع استهدف قاعدة ومركبات عسكرية في منطقة أفيفيم شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش رد باتجاه مصادر النيران، وباتجاه أهداف في جنوب لبنان.

​وقال أدرعي في بيان اليوم الأحد: "متابعة للتقارير الأولية عن الحادث في منطقة أفيفيم فالحديث عن إطلاق عدد من القذائف المضادة للدروع باتجاه قاعدة عسكرية ومركبات عسكرية في المنطقة حيث تم إصابة بعض منها".

وأضاف أدرعي: "لقد رد جيش الدفاع باتجاه بعض مصادر النيران وباتجاه أهداف في جنوب لبنان"، مشيرا "تفاصيل أخرى قيد الفحص".