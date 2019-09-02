دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي اختبر معرفتك بمنتجات آبل: ما أسماء هذه الأجهزة؟

في عام 1976، تم إطلاق شركة آبل Apple بواسطة الثلاثي ستيف جوبز وستيف ووزنياك ورونالد واين، بهدف رئيسي هو بيع جهاز الكمبيوتر Apple I.

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ومنذ ذلك التاريخ، تحولت الشركة الأمريكية لواحدة من أكبر وأضخم شركات التكنولوجيا حول العالم، حيث أصدرت العديد من الأجهزة الإلكترونية، التي حققت الكثير منها مبيعات ضخمة.

وبات الجمهور متطلعًا بمنتهى الشغف إلى الإصدارات الجديدة التي تقوم شركة آبل بطرحها كل عام، سواء كانت موديلات حديثة لمنتجات سابقة، أو منتجات جديدة كليًا.

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فإذا كنت من مستخدمي أجهزة آبل، وتعرف جيدًا كل كبيرة وصغيرة حولها، شارك معنا في هذا الاختبار الشيق، واختبر معرفتك بمنتجات آبل. المزيد:

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