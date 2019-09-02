دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كل ما ترغب في معرفتة عن الإصدار التجريبي العام من iOS 13 ظهر على التقنية بلا حدود.

دفعت شركة ابل بالإصدار التجريبي من نظام تشغيل iOS 13 الذي يتوفر لكافة المستخدمين، والذي يطلق رسميًا على هواتف آيفون خلال هذا الخريف. وعلى ما يبدو، فإن هذا الإصدار الجديد من نظام التشغيل يُركز بشكل كامل على الأداء المُحسن والوضع المظلم وتطبيق الخرائط المُحسن تمامًا.

وعلاوةً على ذلك، يوجد تطورات أيضًا بتطبيق الصور الذي سيمنحك تجربة أفضل في البحث بين الصور، كما تم تطوير تطبيق التذكير والخرائط لجعلهم أكثر ذكاء، هذا وبالإضافة إلى طريقة جديدة لتسجيل الدخول إلى تطبيقات تسمى “تسجيل الدخول باستخدام أبل”.

قائمة بالمميزات القادمة مع iOS 13:

سيعمل نظام تشغيل iOS 13 على تحميل التطبيقات بشكل أسرع مرتين

نمط مظلم جديد مدمج بالهاتف لتوفير خلفية مريحة للعين

خيار Quick Path مع لوحة المفاتيح للكتابة بشكل أسرع

تطبيق التذكير “Reminders” سيصبح أكثر ذكاء وسيتمكن من التعرف على التواريخ والأوقات تلقائيًا

ميزة “تسجيل الدخول باستخدام أبل” والتي ستتيح لك تسجيل الدخول إلى التطبيقات بسهولة دون القلق بشأن الخصوصية

تطبيق خرائط مُحسن بالكامل يحتوي على تفاصيل وميزات جديدة مثل المجموعات

تطبيق الصور يحصل على خيارات تصفح وبحث جديدة، بما في ذلك طرق عرض صور الشهر والسنة التي تبرز أفضل الصور

تطوير صوت مساعد سيري لكي يبدو صوته حقيقيًا أكثر

ميزة Memoji ستصبح قابلة للتخصيص أكثر مع خيارات المكياج والإكسسوارات

ستتمكن من اختيار شبكة Wi-Fi من مركز التحكم

سيعمل iOS 13 على كتم الاتصالات غير المعروفة تلقائيًا

جدير بالذكر أنه يمكنك تحميل الإصدار التجريبي من iOS 13 على beta.apple.com، ولكن ضع في اعتبارك أنه إصدار غير كامل.

موعد توفر الإصدار الثابت من iOS 13

خلال السنوات السبع الماضية، قامت شركة أبل بإصدار أنظمة تشغيلها الجديدة رسميًا خلال شهر سبتمبر، ولكن سنحصل على تاريخ الإصدار النهائي رسميًا خلال حدث إطلاق هواتف آيفون الجديدة والذي من المقرر أن يُقام في 10 سبتمبر.

ووفقًا لأبل، سيصل نظام التشغيل على آيفون 6s وما بعده، وهذا يشمل آيفون SE. ولكن للأسف، لن يصل الهاتف لكل من آيفون 6 أو 6 Plus أو 5s.

آداء iOS 13

تقول أبل إنها ركزت على الأداء السريع مرة أخرى، فعلى ما يبدو، سيكون فتح جهاز آيفون باستخدام ميزة Face ID أسرع بنسبة 30 بالمائة، كما سيتم تنزيل التطبيقات بشكل أسرع أيضًا. وذلك لأن أبل عملت على جعل التطبيقات أصغر بنسبة 50 بالمائة، وكذلك أن التحديثات أيضًا أصبحت أصغر بنسبة 60 في المئة. ونتيجةً لذلك، أصبحت سرعة إطلاق التطبيقات أسرع مرتين.

النمط الليلي

سيعمل الوضع المُظلم Dark Mode في نظام iOS 13 على جعل المحتوى الخاص بك أكثر جاذبية، مع خلفية مظلمة ومريحة للعين للشاشة الرئيسية وجميع أنواع التطبيقات، بدءًا من الرسائل إلى الصور. وتقول أبل أيضًا إنه يمكن جدولة تشغيل الوضع المظلم تلقائيًا.

ميزة QuickPath

لم يتم الكشف عن الكثير من المعلومات حول ميزة QuickPath، ولكنه ما نعرفه عنها هو أنها ستساهم في جعل الكتابة أسرع خصوصًا مع الهواتف التي تتضمن شاشات كبيرة مثل آيفون XR وآيفون XS Max.

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تطبيق Reminders

سيعمل تطبيق التذكير الجديد على التعرف على التواريخ والأوقات والمواعيد تلقائيًا، وإذا قمت بالإشارة إلى شخص ما في رسالة تذكير، فستتلقى إشعارًا تلقائيًا في المرة التالية التي تقوم فيها بإرسال رسالة له. كما ستتمكن أيضًا من إضافة مواقع وأعلام ومرفقات إلى التذكيرات.

الخرائط

تقول أبل إنها قامت بدفع أكثر من 4 ملايين لإعادة بناء تطبيق الخرائط من الألف إلى الياء. ومن المفترض أن يتم الانتهاء من عملية الإصلاح الشامل، والتي تشمل تغطية الطريق على نطاق أوسع، وبيانات أفضل للمشاة، وعناوين أكثر دقة، وتغطية أكثر تفصيلا، بحلول نهاية عام 2019 في الولايات المتحدة، وستصل إلى بلدان أخرى في عام 2020.

ميزة Sign In With Apple

تعمل أبل على تطوير الحماية والخصوصية مع نظامها، مثل أن تطلب منك التطبيقات تحديد موقعك مرة واحدة فقط. يمكنك أيضًا الحصول على تنبيهات تتبع الخلفية. وعلاوة على ذلك، تحاول أبل إغلاق الأبواب الجانبية التي تستخدم اتصالات Wi-Fi و Bluetooth.

ولكن التغيير الأكثر أهمية في الخصوصية في نظام تشغيل iOS 13 يتضمن خيار تسجيل الدخول الجديد لتخطي جوجل وفيسبوك، ويطلق عليه “تسجيل الدخول باستخدام أبل”. وستسمح لك هذه الميزة بتسجيل الدخول دون الكشف عن أي معلومات شخصية، فإذا طلبت أحد التطبيقات اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني، ستتيح لك أبل إنشاء عنوان بريد إلكتروني عشوائي مجهول يتم إرساله إلى بريدك الإلكتروني الحقيقي. كما يمكن أن يكون لكل تطبيق عنوان بريد إلكتروني عشوائي خاص به.

ملصقات Memoji

سيتم أيضًا تطوير ملصقات Memoji مع iOS 13، حيث ستمنحك الكثير من الخيارات لتخصيص رسائلك. وسيتم دمج هذه الملصقات مباشرةً ضمن لوحة المفاتيح الخاصة بالرموز التعبيرية، بحيث يمكنك استخدامها في كل التطبيقات.

تطبيق الصور

تعمل أبل على تسهيل التغيير في تأثيرات الإضاءة من خلال تطبيق الصور مع نظام التشغيل iOS 13، فستتمكن من تغيير شدة واتجاه إضاءة الصور. كما يعمل نظام iOS 13 أيضًا على إضافة الكثير من التأثيرات لكل من الصور ومقاطع الفيديو. فعلى سبيل المثال، سيمكنك تحرير مقطع فيديو وتطبيق جميع أنواع التأثيرات فيه.

وعلاوةً على ذلك، تقدم أبل طريقة جديدة للبحث والتصفح عبر الصور، فستتمكن من عرض صور الشهر والسنة التي تبرز أفضل صورك.

المصدر

هذا الموضوع كل ما ترغب في معرفتة عن الإصدار التجريبي العام من iOS 13 ظهر على التقنية بلا حدود.