شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة عراقية: أبو الغيط يزور بغداد غدا.. ويلتقى الرئاسات الثلاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة الصباح العراقية عن زيارة مرتقبة للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، غد الثلاثاء، بدعوة من وزير الخارجية العراقى محمد الحكيم، يرافقه خلال الزيارة الأمين العام المساعد السفير حسام زكى.

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فى حين أكد وزير الهجرة والمهجرين العراقى، أن بلاده ستقدم مقترحا لعقد اتفاقية للنازحين العرب ضمن جدول أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى فى دورته الـ 152.

وأكدت الصحيفة أن الأمين العام للجامعة العربية سيلتقى مع الرئاسات الثلاث فى العراق، كما يبحث خلال زيارته عدد من القضايا العربية العالقة قبيل عقد المجلس الوزارى العربى فى العاشر من سبتمبر الجاري.