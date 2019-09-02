قائد الدعم السريع بالسودان: خلايا نائمة تسعى لإفشال الحكومة الانتقالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر قائد قوات الدعم السريع فى السودان عضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتى"، من وجود خلايا نائمة تسعى لإفشال الحكومة الانتقالية الجديدة، فى البلاد.

وقال دقلو - في لقاء مع جنود الدعم السريع في قاعدة بالخرطوم،-إن السودان تجاوز مرحلة مهمة في تاريخه، لافتا إلى أن البلاد مرت بظروف كان يمكن أن تنجرف فيها في أية لحظة.

وأضاف أن "حكمة الشعب والقوات أخرجتنا من عنق الزجاجة، لكن لا نجاح من دون أعداء، لافتا إلى أن هناك من يراهن على فشل الحكومة، ولا يهمه البلد ولا المصلحة العامة ولا الشعب، فلابد أن نكون لهم بالمرصاد".

وشدد دقلو على أن الاستقرار في السودان لا يُرضي بعض الجهات، لذلك يجب العمل من أجل الحفاظ على البلاد"، مشيدا بدور القوات النظامية في حفظ الاستقرار.

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