شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت الحملة الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة فى تونس بشكل رسمى اليوم الاثنين، وتستمر حتى 13 سبتمبر الجارى. ويخوض 26 مرشحا سباق انتخابات الرئاسة الذى سيجرى فى 15 سبتمبر الجارى، فيما نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 1550 مراقبا لمراقبة الحملات الانتخابية ومدى احترام المرشحين لمبادئ وقواعد الحملة الانتخابية. وكان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى17 نوفمبر، لكن بسبب وفاة الرئيس الباجى قايد السبسى فى 25 يوليو الماضي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقديم موعدها وإجرائها فى 15 سبتمبر، وذلك وفقا لمتطلبات الدستور.

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