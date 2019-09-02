شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 إرهابيين فى اشتباكات مع قوات الحرس الوطنى بالقصرين جنوب تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 3 إرهابيين وشرطى فى اشتباكات مع قوات الحرس الوطنى فى ولاية القصرين جنوب تونس، جاء ذلك بحسب ما أوردته شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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