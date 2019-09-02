إصابة جندي إسرائيلي بمواجهات في بيت لحم

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قال الجيش الإسرائيلي، إن جنديا أٌصيب بجروح طفيفة، في مواجهات اندلعت خلال ساعات الليلة الماضية في مدينة بيت لحم في جنوبي الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب حصلت وكالة الخليج 365 على نسخة منه:" خلال نشاط لقوات الجيش الإسرائيلي في بيت لحم، خلال ساعات الليلة الماضية، وقع انتهاك عنيف للنظام، حيث تم إلقاء الحجارة والألعاب النارية على الجنود".

وأضاف:" نتيجة لذلك أُصيب جندي بجروح طفيفة، نقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج".

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وتابع الجيش الإسرائيلي:" رد الجنود باستخدام وسائل تفريق المظاهرات".

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي طبيعة العملية التي كان ينفذها جنوده، ولكن سبق وأن أعلن عن اعتقال 22 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية، خلال ساعات الليلة الماضية.

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