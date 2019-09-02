وزارة_الداخلية تحدد الحالات والمواقع التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص

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صحيفة الخليج الالكترونية
حددت وزارة الداخلية، مجموعة من الحالات والمواقع التي يحظر فيها حمل الأسـلحة المرخصة، كما تعاقب المخالفين بالغرامة المالية والحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت الوزارة، أنه لا يجوز حمل الأسـلحة داخل حدود الحرمين الشريفين والمساجد، وكذلك بالقرب من المناطق العسكرية أو البترولية والأماكن والمناطق التي يعلن عن عدم الاقتراب منها.
ولفتت إلى أنه لا يجوز حمل السـلاح في الدوائر الحكومية والمطارات والمدارس والتجمعات العامة، وأثناء الاحتفالات الخاصة والعامة.
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