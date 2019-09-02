التجارة تشهِّر بصاحب منشأة تبيع أدوية ومستحضرات فاسدة في #مكة

صحيفة الخليج الالكترونية شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، أمس (الأحد)، بصاحب منشأة لتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأدوية ولوازم الأطفال، وذلك لتخزين وبيع منتجات منتهية الصلاحية. وكانت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة أصدرت حكماً بمخالفة تجارية بحق صاحب المنشأة، وذلك بعد ثبوت تخزين وبيع أدوية وحليب أطفال ومستحضرات تجميلية وزيوت فاسدة داخل المنشأة. وقضت المحكمة الجزائية بتوقيع 4 عقوبات بحق المخالف؛ وهي: إلزامه بدفع غرامة مالية وإغلاق المقر المخالف ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، إلى جانب نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

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