قوات_الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين من محافظة الخليل

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الخليج - واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثمانية فلسطينيين، بينهم أربع أسرى محررين من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل ، أن قوات الاحتلال داهمت بلدتي خاراس وصوريف شمال غرب الخليل، واعتقلت الأسير المحرر ثائر عزيز حلاحلة، والشاب بهاء يوسف عرعر، بعد مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما، فيما اعتقلت تلك القوات الأسير المحرر يحيى صالح العمور والشاب غسان أبو هشهش من بلدة يطا ومخيم الفوار جنوبا، والأسيرين المحررين هاشم الرجوب ومحمد يوسف شاهين من بلدة دورا جنوب غرب المدينة، ونديم إبراهيم صبارنة من بلدة بيت أمر شمالا، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
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