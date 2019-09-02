- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أدى حادث مروري مروع وقع على طريق “جازان – الرياض”، إلى وفاة ستة أشخاص من عائلة واحدة، وذلك بعد أن احترقت المركبة التي كانت تقلهم.
وقال مصدر إنه تم نقل المتوفين إلى مستشفى المزاحمية، وسيُصلَّى عليهم في مدينة الرياض اليوم الاثنين.
وأوضح المصدر أن المتوفين هم: مواطن وأبنائه الخمسة، تقبلهم الله القبول الحسن وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة عائلة كاملة جراء احتراق سيارة في حادث بـ #الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.