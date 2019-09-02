وفاة عائلة كاملة جراء احتراق سيارة في حادث بـ #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

أدى حادث مروري مروع وقع على طريق “جازان – الرياض”، إلى وفاة ستة أشخاص من عائلة واحدة، وذلك بعد أن احترقت المركبة التي كانت تقلهم.

وقال مصدر إنه تم نقل المتوفين إلى مستشفى المزاحمية، وسيُصلَّى عليهم في مدينة الرياض اليوم الاثنين.

وأوضح المصدر أن المتوفين هم: مواطن وأبنائه الخمسة، تقبلهم الله القبول الحسن وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته.