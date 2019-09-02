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«مدني جازان» ينتشل جثمان مواطن غرق بمستنقع في وادي لجب (صور)

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

توفي مواطن عشريني غرقاً في مستنقع للمياه بمنطقة وعرة التضاريس وبعيدة تقع بوادي لجب في محافظة الريث بمنطقة جازان.

أوضح ذلك المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، موضحاً أنه قد وردهم بلاغ عن غرق شخص بوادي لجب بمحافظة الريث، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن غرق مواطن يبلغ من العمر ٢٤ سنة، حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع، والبدء بعمليات البحث في المستنقع.

وأبان متحدث مدني جازان أنه تم العثور على الغريق وانتشال جثته من المستنقع بوساطة الغواصين ونقلها في الوادي بمساعدة المواطنين، ثم إلى مستشفى الريث العام.

ووجه “القحطاني” تحذيراً للمواطنين والمقيمين من الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، ومزاولة السباحة في أماكن تجمعات مياه الأمطار، وعبور مجاري الأودية أثناء جريان السيول، مشددًا بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة في تلك الحالات.

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