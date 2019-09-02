شرطة دبي تنفذ مبادرة “أمن المدارس”

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي – الوطن:

تقدم سعادة اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، بأسمى آيات التهاني إلى وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية والطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية، وأولياء الأمور، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020، متمنيا للجميع عاما مليئا بالنجاح والتميز والتوفيق، ومثمنا الجهود التي تبذلها كافة الجهات المسؤولة الأمنية والتعليمية والإدارية لتوفير بيئة يسودها الأمان والاستقرار.

وأوضح العميد طارق تهلك رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة بالنيابة، أن المجلس وبتوجيهات القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، قام من خلال مديدي المراكز بزيارة إلى المدارس كل حسب منطقة اختصاصه وذلك ضمن مبادرة “امن المدارس”.

وأكد العميد سعيد حمد بن سلمان آل مالك مدير مركز شرطة الراشدية، رئيس فريق مبادرة “أمن المدارس″، أن شرطة دبي حريصة على توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة وذويهم، مثمنا دور كافة الجهات التي تعمل بإخلاص للارتقاء بمنظومة التعليم، والمساهمة في مساعدة الطلبة على التفكير والإبداع والابتكار ليكونوا جزءا من حركة التقدم والازدهار التي تشهدها الدولة.

وقام العميد علي غانم مدير مركز شرطة المرقبات، برفقه نائبه العقيد عيسى احمد سالم، بزيارة إلى المدارس في منطقة الاختصاص، حيث التقى بالطلبة والكادر الإداري والتعليمي، مؤكداً في لقائه على اهتمام شرطة دبي بالتعليم، موجها الطلبة لأن يكونوا قدوة لزملائهم ومصدر فخر لأهلهم، وأن يبذلوا مزيدا من الجهد في تحصيل الدروس حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، مشيرا إلى أن مركز شرطة المرقبات وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور سيكثفان الدوريات في مناطق المدارس للحفاظ على انسيابية حركة السير، كما سيقومان بتنظيم محاضرات توعوية في المدارس.

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من جانبه، نفذ العميد عبد الرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء، ورؤساء الأقسام زيارة ميدانية إلى مدارس منطقة الاختصاص مقدما التهنئة للجميع باسم القيادة العامة لشرطة دبي بمناسبة العام الدراسي الجديد، والتقى أعضاء هيئة التدريس، مؤكداً حرص شرطة دبي على الشراكة مع المدارس، وتوفير الأمن والأمان لهم ومتمنياً عاما دراسيا متميزا للجميع.

ووجه العقيد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، أثناء زيارته لعدد من المدارس في منطقة الاختصاص بمرافقة مجموعة من ضباط، وجه أولياء الأمور والطلبة بالانتباه عند الصعود والنزول من حافلات المدارس، داعيا السائقين إلى التقيد بقواعد السير والمرور، ومؤكدا أن مركز شرطة حتا سيقوم بعقد سلسلة من المحاضرات التوعوية للطلاب في منطقة الاختصاص، كما سيقوم بتكثيف الدوريات في ساعات الصباح ونهاية الدوام لتسيير وتنظيم حركة السير.

كما نفذ العقيد جمعة بن سهيل مدير مركز شرطة الرفاعة بالوكالة، جولة ميدانية برفقة ضباط المركز، لعدد من مدارس الاختصاص، وذلك في إطار بحث احتياجات المدارس، والترحيب بالطلبة وتوزيع الهدايا عليهم بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، كما حرصوا على تنظيم حركة السير والتأكد من سير الإجراءات بسلاسة وأمان.

بدوره، أكد العقيد راشد محمد صالح الشحي خلال لقائه بطلبة المدارس في منطقة الاختصاص، أن شرطة دبي حريصة على مشاركة كل مواطني ومقيمي دولة الإمارات الحبيبة المناسبات السعيدة، مهنئا الطلبة وذويهم بالعام الدراسي الجديد، ومنوها إلى تواصلهم الدائم معهم للوقوف على احتياجاتهم.

كما قام المركز بتوزيع الهدايا على الطلاب متمنياً لهم النجاح والتوفيق في العام الجديد.