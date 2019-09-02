دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي حاكم دبي محمد بن راشد يوجه رسائل صارمة ومحددة لمواطني ومسؤولي الإمارات وجه حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، عدة رسائل صارمة ومُحددة لمواطني ومسؤولي بلاده الإمارات شملت هؤلاء الذين يرى أنهم يسعون لزيادة مُتابعيهم على حساب سمعة بلادهم.

ونشر الشيخ محمد بن راشد، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، 6 رسائل صارمة ومُحددة، ذيلهم بتعليق:" الإخوة والأخوات .. المواطنين والمواطنات .. مع بداية موسم جديد للعمل والإنجاز في بلادنا .. أحببت أن أوجه مجموعة من الرسائل".

ومن جانبه، علق وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان على تغريدة حاكم دبي مُغردًا:"التغريد من أجل الوطن يزيده ولا ينقصه، يبنيه ولا يهدم ما تم بناؤه.. التغريد من أجل الوطن مهمة نبيلة نؤديها بأخلاق عالية وبعقلانية تعكس تحضرنا بمنطق يخاطب العقول ويفتح القلوب، شكرا محمد بن راشد". © alqiyady حاكم دبي محمد بن راشد يوجه رسائل صارمة ومحددة لمواطني ومسؤولي الإمارات المزيد:

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