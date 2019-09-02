شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة بالسعودية والإمارات وحار بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الاثنين، هطول الأمطار الرعدية فى بعض المناطق بالسعودية، بينما يكون شديد الحرارة فى الكويت.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاط فى الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، المدينة المنورة والقصيم والأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية، وسماء غائمة جزئياً الى غائمة على مناطق غرب وشمال غرب ووسط المملكة, ويتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة ويمتد تأثير السحب الرعدية إلى الأجزاء الساحلية منها .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية شرقية إلى جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تتحول مساءً الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى مترونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



السعودية

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، صحوا بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، مثيرة للغبارعلى بعض المناطق المكشوفة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية وشمالية / 18 – 28 كم/س بوجه عام، تصل إلى 38 كم/س أحياناً، والموج فى الخليج العرب وبحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط.



الإمارات

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الكويت

أفادت إدارة الأرصاد الجوية فى الكويت، أن طقس اليوم شديد الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 12 - 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى 48 درجة مئوية، فيما تبلغ الصغرى 35 درجة مئوية.



الكويت

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس المتوقع اليوم، سيكون حارًا مع بعض السحب ويكون رطبًا خلال الليل.

والرياح متقلبة الاتجاه عموماً شمالية من 5 إلى 10 عقد وتصل سرعتها من 13 إلى 18 عقدة أحياناً، بينما يبلغ ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 15%..



البحرين

سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن طقس اليوم، غائم جزئيًا على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع احتمال تساقط الرذاذ المتقطع، وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة، مع تكون السحب على جبال الحجر واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية.