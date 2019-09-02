الان تتابع 5 ميزات خفية لا يعرفها الكثيرون في متصفح جوجل كروم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

يعتبر متصفح جوجل كروم الأكثر شعبية بين المستخدمين بسبب مزاياه العديدة، مثل سرعة الأداء وحماية الخصوصية، لكن للمتصفح ميزات خفية ربما لا يعرفها الكثيرون، وقد يساعد استخدامها بفعالية في توفير الوقت، وتعزيز الإنتاجية.. وهذه الميزات الخمس هي:

1- البحث مباشرة داخل المواقع:

تتيح ميزة Omnibox في متصفح جوجل كروم البحث داخل العديد من المواقع دون الانتقال إليها فعلياً، طالما أنها موجودة في قائمة محركاتك للبحث.

وتتضح أهمية هذه الميزة عند الرغبة في الانتقال مباشرةً إلى مقال على ويكيبيديا دون زيارة محرك بحث جوجل أو صفحة ويكيبيديا الأولى.

2- البحث في جوجل مباشرة:

إذا كنت تستخدم صفحة ويب، وشاهدت كلمة أو عبارة ترغب في معرفة المزيد عنها، يمكنك تحديدها، ثم النقر بزر الفأرة الأيمن، وتحدد خيار “البحث في جوجل عن الكلمة”، فيفتح المتصفح علامة تبويب جديدة وسيظهر بحث جوجل عن الكلمة.

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3- تثبيت علامات التبويب المفتوحة:

إذا كان عملك على متصفح كروم يتطلب فتح العديد من علامات التبويب مرة واحدة، فيمكن تثبيتها على المتصفح بالنقر بزر الفأرة الأيمن عليها، ثم ضغط خيار تثبيت علامة التبويب Pin tab، لدفع علامة التبويب إلى اليسار، وتحويلها إلى رمز صغير لتوفير مساحة لعلامات التبويب الأخرى.

4- سهولة إدارة كلمات المرور:

عند إنشاء حساب جديد على موقع أو خدمة باستخدام حسابك على جوجل، فإن كروم يمكنه اقتراح كلمات مرور يصعب فك شفرتها، لتأمين حسابك الجديد.

5- الملء التلقائي لتسهيل التسوق:

عند التسوق عبر الإنترنت، يمكن لمتصفح كروم أن يساعدك عبر “إعدادات” ثم خيار “الملء التلقائي”، لإظهار إدخالات منفصلة لطرق الدفع والعناوين، ما يمكن من تخزين العديد من بطاقات الائتمان وعناوين الشحن.

وعندما يحدد كروم نموذجاً للشراء، ستظهر البيانات المحفوظة تلقائياً في قائمة منسدلة، ولكن يجب إدخال رقم CVC الخاص بالبطاقة الائتمانية كل مرة.