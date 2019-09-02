الأوقاف الكويتية تبدء فى التسجيل لاختبارات وظيفة مؤذن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الكويتية، بدء التسجيل للمتقدمين للاختبار التحريرى للمؤذنين الكويتيين، من اليوم وحتى 12 سبتمبر الجارى، ويعقد الاختبار التحريرى فى الأول من أكتوبر القادم.
وأعرب الدكتور خالد الحيص، مدير إدارة الشؤون الفنية، وفقا لصحيفة "الراى" الكويتية، عن الحرص على اختيار الكفاءات والمتميزين من حفظة كتاب الله أصحاب الصوت الندى، ومن لديهم إلمام بالعلوم الشرعية، وفق ضوابط حددتها لجنة اختبار واختيار شاغلى الوظائف الدينية.
وتستقبل وزارة الأوقاف، الراغبين فى التقدم لوظيفة مؤذن فى مبنى تدريب الأئمة والمؤذنين، بإدارة الشؤون الفنية فى قطاع المساجد فى الرقعى من الساعة 8.30 صباحاً حتى أذان الظهر.
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