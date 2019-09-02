شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أب قتل طفليه فى محافظة النجف بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت قيادة الشرطة العراقية، أمس الأحد، القبض على أب قتل اثنين من أطفاله، فى محافظة النجف بالعراق.

ووفقا لقناة "السومرية نيوز"، أصدرت الشرطة بيانا قالت فيه، إن قائد شرطة النجف، العميد فائق فليح حسن، أشرف بنفسه على عملية إلقاء القبض والتحقيق مع أب قتل أطفاله البالغ عمرهم الأول 6 شهور واخر عمره سنتين".

الونقل البيان عن قائد الشرطة قوله: "سنلاحق بقوة القانون كل من يعتدى على الطفولة، لأن الاعتداء عليها اعتداء على الإنسانية والبراءة".