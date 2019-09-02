اخبار الخليج

القبض على أب قتل طفليه فى محافظة النجف بالعراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أب قتل طفليه فى محافظة النجف بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت قيادة الشرطة العراقية، أمس الأحد، القبض على أب قتل اثنين من أطفاله، فى محافظة النجف بالعراق.

ووفقا لقناة "السومرية نيوز"، أصدرت الشرطة بيانا قالت فيه، إن قائد شرطة النجف، العميد فائق فليح حسن، أشرف بنفسه على عملية إلقاء القبض والتحقيق مع أب قتل أطفاله البالغ عمرهم الأول 6 شهور واخر عمره سنتين".

الونقل البيان عن قائد الشرطة قوله: "سنلاحق بقوة القانون كل من يعتدى على الطفولة، لأن الاعتداء عليها اعتداء على الإنسانية والبراءة".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على أب قتل طفليه فى محافظة النجف بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا