بيل ينقذ #ريال_مدريد من الخسارة

الخليج - د ب أ

أنقذ الجناح الويلزي غاريث بايل فريقه ريال مدريد من الخسارة بإدراكه التعادل 2-2 في وقت متأخر ضد فياريال قبل ان يطرد في الدقائق الأخيرة في المرحلة الثالثة من بطولة اسبانيا لكرة القدم التي شهدت حصد اتلتيكو مدريد العلامة الكاملة وانفراده بالصدارة.

ويملك أتلتيكو مدريد 9 نقاط متقدما بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الخامس و5 نقاط عن برشلونة الثامن بعد تعادل الأخير مع اوساسونا 2-2 في هذه الجولة.

وهي المرة الثانية التي يفقد فيها ريال مدريد الذي استمر غياب النجم البلجيكي ادين هازار عن صفوفه بداعي الاصابة، نقطتين بعد سقوطه في فخ التعادل على ارضه الأسبوع الماضي مع بلد الوليد 1-1.