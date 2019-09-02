لاعب الاتحاد السابق وشقيق الإعلامية ” فاطمة الشهري” في ذمة الله

صحيفة الخليج الإلكترونية انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الأحد لاعب نادي الاتحاد السابق ” أحمد الشهري” بعد معاناة مع المرض . صحيفة الخليج الإلكترونية التي آلمها الخبر تتقدم بالتعازي لأسرة الفقيدة وخاصة شقيقته الإعلامية” فاطمة الشهري” ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

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