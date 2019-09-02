قوات الدعم السريع تُنفِّذ حملات لدرء أضرار الخريف وتُسيِّر قوافل إسناد

سيّرت قوات الدعم السريع، قوافل دعم وإسناد لمُتضرِّري السُّيول والأمطار بعددٍ من المناطق المُتأثِّرة في المركز والولايات، وناشدت الأفراد والجماعات والمُؤسّسات المُختلفة وكل مُقتدرٍ، أن يسهم في درء الأضرار الناتجة عن خريف هذا العام، والتي فاقت إمكانَات الحكومة الاتحادية والولايات.

وقال الناطق باسم الدعم السريع العميد جمال جمعة، إنّ مجلس السيادة أطلق نداء الوطن لإحياء رُوح التّكافُل والتّعاضُد والنفير المعروفة لدى السودانيين في هذه المحنة، وأوضح أنّ قوات الدعم السريع تقوم بأعمالٍ خدمية واجتماعية كثيرة تِجَاه المُواطنين، إضافة للجانب العسكري.

وأشار إلى أنّ خريف هذا العام سجّل مناسيب عالية في الأمطار والفَيضانات، وتضرّرت مناطق عدة شملت (16) من جملة (18) ولاية، وقال جمعة إنّ قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وجّه بتقديم العون للمناطق الأكثر تضرُّراً فكانت البداية بمحلية جبل أولياء، حيث تم إرسال مُعِدّات وآليات لفتح المجاري وتَجفيف المياه بمناطق الكلاكلات وجنوب الحزام الأخضر، ومِن ثَمّ دَفَعَ بقافلة مواد عينية وغذائية لمناطق مايو وعِد حسين، وتم ذلك بعد زيارة قائد الدعم السريع للمنطقة، فيما كانت القافلة الثانية بعد زيارة الى منطقة الجيلي، وكذلك تمّ إرسال قافلة لمنطقة مرافيت بالبحر الأحمر، أمّا القافلة الرابعة فهي حالياً في منطقة ود رملي وواوسي، ويتم التجهيز حالياً لقافلة خامسة الى ولاية النيل الأبيض.

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