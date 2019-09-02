شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السعودية تستقبل أول دفعة من المعتمرين فى العام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت، مساء أمس، الأحد، أول رحلة للمعتمرين، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولى فى جدة قادمة من ماليزيا، وذلك فى أول يوم لموسم عمرة 1441هـ الذى أعلنت وزارة الحج والعمرة إستراتيجيتها حياله لهذا الموسم خلال انعقاد ملتقى ومعرض العمرة الأسبوع الماضى.



وصول أول فوج للمعتمرين فى جدة

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحيم وزّان، أن الخدمات الإلكترونية النوعية التى تقدمها الوزارة أسهمت بشكل كبير فى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالتكامل مع وزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطنى، فى حين هيأت الوزارة للمعتمرين الاطلاع على حزم الخدمات التى يحتاجها المعتمر والتعاقد مع مقدم الخدمة مباشرة وتوثيق التعاقدات، بالإضافة إلى الخدمات الإثرائية التى تهدف جميعها إلى أن ينعم ضيف الرحمن برحلة إيمانية فى أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.



معتمرو ماليزا لدى وصولهم السعودية

وأضاف وزان، أنّ وزارة الحج والعمرة أكملت استعداداتها كافة لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار الذين من المتوقع أن يصل عددهم هذا العام إلى 10 ملايين معتمر، منوّهًا أنّ الوزارة شرعت فى تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة بالتعاون مع الشركاء كافة فى منظومة خدمات المعتمرين استمرارًا لنهج الوزارة بالانتقال من العمل الموسمى إلى العمل على مدار العام.

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