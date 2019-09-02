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في ذكرى وفاتها الـ22.. الأميرة ديانا آسرة القلوب التي لم ترحل

الإثنين 2 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

في 31 أغسطس/آب عام 1997، لقيت الأميرة ديانا مصرعها في حادث سيارة بشوارع العاصمة الفرنسية باريس، ومنذ وفاتها، يستمر أبناؤها الأمير ويليام والأمير هاري في إحياء ذكراها والإعراب عن تقديرهما لها عاما بعد عام.



ولا يتوقف الأمر عند ويليام وهاري وزوجتيهما، كيت ميدلتون وميجان ماركل فقط، بل يحرص العديد من أفراد العائلة البريطانية المالكة على تكريم الأميرة الراحلة في حياتهم اليومية.

وفيما يلي بعض الطرق المؤثرة التي اتبعتها العائلة المالكة منذ رحيل الأميرة ديانا لتكريم ذكراها، حسب مجلة "ماري كلير" الفرنسية الشهرية.

1- ديكور روضة أرتشي

كشف أحد المصادر الملكية أن الأمير هاري وضع إيماءة خاصة لوالدته في روضة نجله أرتشي في شكل صورة لديانا، حتى تتمكن من الاهتمام به ورعايته إذا بكى.

2- اقتباس هاري وميجان مقولة ملهمة لديانا عبر أنستجرام

في 9 أغسطس/آب الماضي، نشر الأمير هاري وزوجته اقتباسا ملهما عن والدته عبر صفحتهما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام "ساسكس رويال".

وجاء فيها: "قم بأعمال عشوائية من الإحسان دون أن تنتظر مقابلا أو مكافأة واعلم أنه من الممكن أن يقوم أحدهم بذلك معك ذات يوم".

3- هاري حول جعل ديانا فخورة

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في مقابلة مع مجلة "بيبول" عام 2016، كشف الأمير هاري أنه يقوم بكل شيء في حياته لتشعر والدته بالفخر، إذ قال: "كل ما أرغب فيه هو أن أجعل أمي فخورة للغاية، هذا جل ما أردت أن أقوم به".

4- نصيحة ويليام حول فقدان أحد الأبوين

خلال رحلة إلى أحد الأديرة في لوتون بإنجلترا عام 2016، قابل الأمير ويليام طفلا صغير فقد أمه أيضا، فأعطاه عددا من النصائح للتعايش مع هذا الجرح، وقال له: "الوقت يجعل الأمر أسهل، أعرف ما هو شعورك، ما زلت أفتقد أمي كل يوم رغم مرور 20 عاما على وفاتها".

5- عيد ميلاد الأمير تشارلز الـ70

احتفالا بعيد ميلاده الـ70 العام الماضي، نشرت صفحة "كلارنس هاوس" عبر أنستقرام صورة تجمع الأمير تشارلز وديانا وويليام وهاري في إيماءة لطيفة إلى علاقاتهم.

6- زفاف ميجان

في يوم زفافها على الأمير هاري، وضعت ميجان ماركل خاتما ضخما من حجر الزبرجد الكريم كان يخص الأميرة ديانا، ووضعته مرة أخرى في مأدبة عشاء في العام نفسه أثناء زيارتها تونجا.

7- مقعد ديانا في زفاف هاري

حرص هاري وميجان على تكريم الأميرة ديانا وإحياء ذكراها عدة مرات في حفل زفافهما، لكن كان تخصيص مقعد فارغ لها بجوار الأمير ويليام الأكثر تأثيرا.

8- حفل موسيقي خاص بديانا

قام الأميران ويليام وهاري بتنظيم حفل موسيقي في ذكرى عيد مولدها عام 2007 ليكون الهدية الأفضل التي كانت لتحصل عليها.

وعلق ويليام في مقابلة أجريت معه قبل إقامة الحفل، أنهما أرادا حفلا ممتلئا بالطاقة والمرح والسعادة لأن والدتهما كانت ستحب ذلك جدا.