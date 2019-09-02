شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق مبادرة "استجابة" لعلاج المصابين اليمنيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بيانا قال فيه: يتابع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية باهتمام بالغ، الأحداث المؤسفة التى وقعت فى مدينة عدن، وأبين التى أدت إلى إصابة عدد من الأشقاء هناك بإصابات متفاوتة.
وأوضح البيان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه وانطلاقاً من دور المملكة فى التخفيف من معاناة الشعب اليمنى الشقيق، وإيماناً بأهمية تقديم المساعدات الإغاثية والعلاجية العاجلة للمتضررين والمصابين فى هذه الأحداث، فقد أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مبادرة "استجابة" بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية، لعلاج المصابين جراء هذه الأحداث، للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم حسب ما تقتضيه حالتهم الصحية.
ويؤكد البيان حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز، على خدمة الأشقاء اليمنيين تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، بتقديم المساعدة الإغاثية والإنسانية لكافة الشعب اليمنى دون تمييز.
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