قرقاش: ندعم لبنان وقرار الحرب والسلام يجب أن يكون فى يد الدولة ويعبر عن مصالحها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن قرار الحرب والسلام والاستقرار يجب أن يكون قرار الدولة اللبنانية، وأن اللبنانيين طالما عانوا من انفراد القرار.
وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "قلوبنا مع لبنان واللبنانيين هذا المساء، فطالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته، المنطق أن قرار الحرب والسلام والاستقرار يجب أن يكون قرار الدولة ويعبر عن مصالحها الوطنية وسلامة مواطنيها فى المقام الأول".
قرقاش
وكانت جامعة الدول العربية، أعربت عن قلقها من تطور الأوضاع فى المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل.
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