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سامسونج تطرح جالاكسي Fold القابل للطي في 6 سبتمبر
الإثنين 2 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
تستعد شركة سامسونج Samsung الكورية لإطلاق هاتفها القابل للطي جالاكسي فولد Galaxy Fold في السادس من سبتمبر/أيلول الجاري، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.
وسبق أن ذكرت سامسونج أنها انتهت من إصلاح المشاكل في الهاتف، حيث استغرقت العملية نحو شهرين.
عندما تم إطلاق الهاتف في أبريل/نيسان الماضي، اكتشف العديد من المراجعين مشاكل في شاشة الهاتف القابلة للطي بعد إزالة طبقة واقية لم يتم تصميمها لإزالتها.
واستدعت سامسونج بعدها الهواتف التي تضررت من الطبقة، وقامت بتأخير إطلاق الهاتف، إلى أجل غير مسمى لإصلاح الخلل، حيث قامت بإضافة طبقة حماية إضافية على الشاشة.
وأعلنت سامسونج أن الهاتف سيعيد إطلاقه في سبتمبر/ أيلول مع إصلاحات وتحسينات في التصميم.
يشار إلى أن تاريخ 6 سبتمبر/أيلول هو نفس اليوم الذي تبدأ فيه فعاليات معرض إلكترونيات المستهلك IFA في ألمانيا، وهناك احتمال ضئيل أن تطلق الهاتف مرة أخرى في المعرض.
كما اعتذر دي جي كوة الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج بعد المشاكل التي حصلت للهاتف قبيل طرحه بالأسواق، مؤكدا أن المشكلة سببت إحراجا كبيرا للشركة الكورية.
فتحت شركة سامسونج مؤخرا باب الطلبات المسبقة للهاتف مرة أخرى، ولكن في الصين فقط، وفقاً لموقع Slash Gear التقني.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.