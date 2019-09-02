أول رحلة معتمرين في العام الهجري الجديد تصل السعودية 

وقالت الوكالة، إن أول رحلة للمعتمرين، وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قادمة من ماليزيا، أمس الأحد، مشيرة إلى أن ذلك في أول يوم لموسم عمرة 1441، الذي أعلنت وزارة الحج والعمرة استراتيجيتها حياله لهذا الموسم خلال انعقاد ملتقى ومعرض العمرة، الأسبوع الماضي.

ولفتت الوكالة إلى قول وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبد العزيز بن عبدالرحيم وزّان: "الخدمات الإلكترونية النوعية التي تقدمها الوزارة أسهمت بشكل كبير في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالتكامل مع وزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني"، بينما هيأت الوزارة للمعتمرين الاطلاع على حزم الخدمات التي يحتاجها المعتمر والتعاقد مع مقدم الخدمة مباشرة وتوثيق التعاقدات.

ويضاف إلى ذلك الخدمات الإثرائية، التي تهدف جميعها إلى أن ينعم ضيف الرحمن برحلة إيمانية في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان، بحسب وكيل وزارة الحج.

ووقال عبد الرحيم وزان: "إن وزارة الحج والعمرة بإشراف من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أكملت استعداداتها كافة لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار الذين من المتوقع أن يصل عددهم هذا العام إلى 10 ملايين معتمر".

ونوه وزان إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة بالتعاون مع الشركاء كافة في منظومة خدمات المعتمرين استمرارا لنهج الوزارة بالانتقال من العمل الموسمي إلى العمل على مدار العام.