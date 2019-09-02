شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى يتصل بالقائم بالأعمال الرومانى بعد حادث حريق السفارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم، اتصالًا هاتفيًا مع القائم بالأعمال الرومانى فى بغداد، للاطمئنان على سلامة موظفى السفارة بعد حادث الحريق تعرض له مبنى السفارة.

وذكرت الخارجية العراقية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، الأحد، أن الحريق تسبب فى إصابة أحد دبلوماسيى السفارة بحروق بسيطة نُقل على إثرها إلى مدينة الطب، فيما أُجريت له كافة الإسعافات اللازمة وهو الآن بحالة جيدة.

وكانت وزارة الخارجية، أعلنت فى وقت سابق، إخلاء الموظفين فى السفارة الرومانية ببغداد، إثر اندلاع حريق فى مقر السفارة.

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