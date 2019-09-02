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لأول مرة.. حجز رحلات أوبر بدون هاتف
الإثنين 2 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
خلال السنوات العشر الماضية كانت خدمة "أوبر Uber" للمواصلات عديمة الفائدة إلى حد ما بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم هاتف، لكن الأمور تغيرت كثيرا وتحديدا في كندا.
ووفقا لموقع بزنس إنسايدر، طرحت شركة أوبر أجهزة في مطار بيرسون الدولي في مدينة تورونتو الكندية، تسمح للركاب بحجز رحلة بدون هاتف ذكي قبل مغادرتهم المطار.
وتقول شركة أوبر "إنها مصممة لتوفير الخدمة لأكبر عدد من المسافرين الذين قد يواجهون صعوبة في استخدام التطبيق بسبب مشكلات اللغة أو عدم استخدام الهواتف الذكية".
وبحسب المصدر تم استخدام نفس الأجهزة في مراكز التسوق بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.
وقال أنوراج أغاروالا، رئيس فريق الابتكار في أوبر: "إن الفكرة جاءت من ألعاب آركيد، التي تخلق بيئة اجتماعية".
حتى الآن لا يوجد أي معلومات حول المواقع الأخرى التي ستزود بهذه الأجهزة، لكن الشركة ذكرت أنها تأمل في استخدامها في مواقع بارزة.
يذكر أن شركة أوبر كشفت مؤخرا عن بعض النصائح التي تساعد المستخدمين للوصول إلى درجة عميل 5 نجوم في تطبيق أوبر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.