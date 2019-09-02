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لأول مرة.. حجز رحلات أوبر بدون هاتف

الإثنين 2 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

خلال السنوات العشر الماضية كانت خدمة "أوبر Uber" للمواصلات عديمة الفائدة إلى حد ما بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم هاتف، لكن الأمور تغيرت كثيرا وتحديدا في كندا.



ووفقا لموقع بزنس إنسايدر، طرحت شركة أوبر أجهزة في مطار بيرسون الدولي في مدينة تورونتو الكندية، تسمح للركاب بحجز رحلة بدون هاتف ذكي قبل مغادرتهم المطار.

وتقول شركة أوبر "إنها مصممة لتوفير الخدمة لأكبر عدد من المسافرين الذين قد يواجهون صعوبة في استخدام التطبيق بسبب مشكلات اللغة أو عدم استخدام الهواتف الذكية".

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وبحسب المصدر تم استخدام نفس الأجهزة في مراكز التسوق بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وقال أنوراج أغاروالا، رئيس فريق الابتكار في أوبر: "إن الفكرة جاءت من ألعاب آركيد، التي تخلق بيئة اجتماعية".

حتى الآن لا يوجد أي معلومات حول المواقع الأخرى التي ستزود بهذه الأجهزة، لكن الشركة ذكرت أنها تأمل في استخدامها في مواقع بارزة.

يذكر أن شركة أوبر كشفت مؤخرا عن بعض النصائح التي تساعد المستخدمين للوصول إلى درجة عميل 5 نجوم في تطبيق أوبر.