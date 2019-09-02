شكرا لقرائتكم قرقاش: على الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي القبول والمشاركة في المبادرة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - «الحياة» | منذ 7 ساعات في 1 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 1 سبتمبر 2019 / 21:04

شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على ضرورة أن يقبلا الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المبادرة السعودية والمشاركة في تخفيض التوتر وتجنب التصعيد، مؤكداً أن السبيل للتقدم هو «من خلال الحوار الذي تقوده السعودية».



وقال قرقاش عبر حسابه في «تويتر»: «إن التحالف قلق من الإرهابيين، بما في ذلك القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش، الذين سيستغلون التصعيد الحالي في الجنوب»، مضيفاً «دولة الإمارات، وهي جزء من التحالف ستستمر في العمل بصرامة ضد إعادة ظهور الجماعات الإرهابية في اليمن».

وأكد على أن التحالف بقيادة السعودية «يعمل بفعالية وصلابة لاستعادة السلام والاستقرار في اليمن»، مخاطباً اليمنيين بالقول: «فلتركزوا على الوحدة الداخلية من خلال الحوار المستمر الضروري للتعامل مع مواجهة التحدي المتمثل في الانقلاب الحوثي».